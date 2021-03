Ciclo de debates propõe revisão crítica da Semana de Arte Moderna de 1922

Com o objetivo de realizar uma revisão crítica da lendária Semana de Arte Moderna de São Paulo, a partir de uma perspectiva histórica, tem início nesta segunda-feira (29), às 18h, o ciclo de conversas online 1922: modernismos em debate. O evento terá 10 encontros ao todo, contando com a participação de 41 pesquisadores de distintas regiões do Brasil. A iniciativa é do Instituto Moreira Salles, do Museu de Arte Contemporânea da USP e da Pinacoteca do Estado de São Paulo.

O tema deste primeiro encontro é Histórias da Semana: o que é preciso rever. A primeira mesa trará as palestras A semana de cem anos, de Frederico Coelho (PUC-RJ), e Encontros com o modernismo, da curadora independente Regina Teixeira de Barros e de Aracy Amaral (USP). A mesa terá mediação de Heloisa Espada. Após o intervalo, será realizada nova rodada de discussões, iniciando às 19h45min com Mulheres modernistas no Brasil: os muitos lugares dos gêneros, de Ana Paula Cavalcanti Simioni (USP). Na sequência, Ivana Ferrante Rebello (Unimontes-MG) fala sobre Minas Gerais, um modernismo em surdina: Zina Aita e Agenor Barbosa, com mediação de Helouise Costa (MAC/USP).

A atividade é gratuita e sem necessidade de inscrição. A transmissão será via YouTube, nos canais do Instituto Moreira Salles MAC/USP e da Pinacoteca