Sesc Canoas estreia documentário sobre a cena rock da cidade

Valorizar as expressões culturais que surgem fora da capital gaúcha é o intuito do filme This is Canoas, not POA, documentário que apresenta a cena do rock em Canoas fazendo um retrospecto dos últimos 40 anos. A estreia da produção, que conta com o apoio do Sesc Canoas, acontecerá de forma virtual neste sábado (27), às 19h, com transmissão no canal do projeto This is Canoas no Youtube

A programação continua no dia 1º de abril, com um debate sobre as atividades culturais e a cena artística que marcam a Região Metropolitana e o Interior. Intitulado Cultura Fora da Capital, o bate-papo contará com a presença de Wender Zanon, diretor do filme; Edson Kah, gestor e comunicador da Rádio Armazém e terá mediação de Vitória Titton, Auxiliar de Cultura e Lazer do Sesc Canoas. A atividade será transmitida às 19h no Instagram do Sesc Canoas e não necessita inscrição prévia.

O documentário This is Canoas, not POA apresenta momentos, eventos e espaços significativos para a construção e afirmação do rock da cidade de Canoas. Foram entrevistadas 60 pessoas para mostrar a cultura de uma cidade que não é uma capital nem uma cidade de referência, mas continuou produzindo intensamente. A produção, que tem classificação etária de 10 anos, foi realizada com recursos do Governo Federal, administrados pela Prefeitura de Canoas, por meio da lei no 14.017/2020, que dispõe de ações emergenciais destinadas ao setor cultural, com o objetivo de minimizar o impacto causado pela pandemia de Covid-19.