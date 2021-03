Expressões artísticas em isolamento

Nesta segunda-feira (29), se inicia o novo ciclo do projeto Expressões Poéticas, do Grupo Meme, com performances envolvendo todas as artes: dança, música, literatura, artes visuais, circo, audiovisual e teatro. O trabalho desenvolvido pela companhia foi contemplado pela lei Aldir Blanc e conseguiu abrir seu próprio edital para apresentar e dar espaço a artistas selecionados no projeto. Ao todo, 16 nomes de variadas vertentes artísticas integram o evento. Oito deles já se apresentaram durante o mês de março, e os oito restantes irão expor seus trabalhos nas próximas semanas.

Hoje, a partir das 20h no canal do YouTube do Grupo Meme, a artista Nessa Maciel estreia o segundo bloco de apresentações e revela ao público Intermitências, um trabalho audiovisual realizado em apenas dois dias, utilizando a câmera do seu celular e editor de vídeos gratuito. "Quando vi o tema do edital, imediatamente tive a ideia de narrar o cotidiano de um casal na pandemia e os sentimentos presentes num convívio em situação de confinamento. Momentos vividos singularmente, momentos compartilhados. O tédio, a angústia, a intimidade, a raiva, a alegria, a ansiedade, o carinho e o cuidado são ligeiramente expressos através de imagens simbólicas", conta Nessa, de 34 anos, em entrevista ao Jornal do Comércio.

"Ter sido selecionada foi uma notícia maravilhosa, que nos deixou muito contentes, pois o trabalho que fizemos teve muito empenho, carinho e verdade envolvidos. E ficamos muito orgulhosos, pois ao ver o restante da lista de selecionados estávamos entre artistas super talentosos", completa a artista que, atualmente, trabalha como assistente administrativa para conseguir complementar sua renda.

Desde o início da pandemia o Grupo Meme precisou adaptar todas as suas atividades de ensino e didático pedagógicas ao formato online. A equipe chegou a estudar ferramentas de comunicação e tutoriais para auxiliar os professores à nova adaptação. "Foi preciso fazer alguns investimentos do nosso próprio bolso, como adquirir o Zoom Profissional para melhor atender nossas demandas. Depois, começamos a pesquisar formas de desenvolver projetos artísticos online, e foi assim que surgiu a proposta do Meme Expressões Poéticas no início da pandemia ano passado, além de outras apresentações, performances e lives", revela Fernanda Stein, uma das sócias do Meme e idealizadora do projeto junto com Paulo Guimarães e Tiago Rinaldi.

O projeto Expressões Poéticas teve início a partir de uma provocação do coreógrafo e diretor do grupo Paulo Guimarães. Ele sugeriu que as bailarinas e os artistas colaboradores fizessem vídeos caseiros expressando sua arte e sentimentos diretamente de casa. Os conteúdos foram postados no canal do Youtube do Meme Estação Cultural, que reuniu um pequeno cardápio de obras poéticas. "Quando surgiu a possibilidade de escrever esse projeto para a Lei Aldir Blanc, resolvemos dar o próximo passo e ampliar a proposta através de um edital de vídeos artísticos aberto ao público. Recebemos 100 vídeos vindos de diversas partes do estado do RS e foram selecionados 16 trabalhos, que agora estão sendo lançados nas mídias sociais num cronograma pensado com muito carinho, para que cada obra tenha o seu momento e sua visibilidade", explica Fernanda.

Com o reconhecimento pelo trabalho, a contemplação na Lei Aldir Blanc possibilitou financeiramente a realização do edital. Além do Expressões Poéticas, ações como a Incubadora Meme promovem a profissionalização de jovens em situação de vulnerabilidade social que participam de aulas com profissionais da dança, iluminação cênica, figurinos e cenografia. "Nossa preocupação sempre foi levar estes recursos da Lei Aldir Blanc para as pontas, pulverizá-los. É uma oportunidade que estamos tendo de levá-los para quem realmente precisa, seja a cadeia produtiva da arte, os artistas, aos que vivem em isolamento social, como para esses jovens do projeto, aos professores e parceiros, que se mantiveram firmes conosco durante o primeiro ano de pandemia", pontua Fernanda.