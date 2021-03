Que História É Essa, Porchat? estreia nova temporada nesta terça-feira

Que história é essa, Porchat? está de volta com episódios inéditos. A atração, comandada por Fábio Porchat, estreia nova temporada nesta terça-feira (23), com os convidados presentes no estúdio, seguindo protocolos de segurança. "A boa e velha história continuará como o centro de tudo. Mas o reencontro presencial dos convidados torna a coisa mais quente. Como eu gosto!", comenta o apresentador. O programa vai ao ar às 22h30 no canal GNT.

Logo no primeiro episódio, o público poderá conferir Xuxa Meneghel contando uma história assustadora pela qual passou quando estava hospedada em um hotel e algumas pessoas tentaram invadir seu quarto. "Eu ouvia as pessoas falando assim, ‘eu vou cortar um pedaço do cabelinho dela’; ‘eu vou levar uma roupa dela’. Eu imaginava que tivesse umas duas ou três pessoas ali, cada uma imaginando o que iria fazer. E cada vez mais eu ficava cheia de medo!", lembra Xuxa. A rainha dos baixinhos também comenta uma outra situação que passou, junto com Luiza Brunet, na época em que ambas trabalhavam como modelo: as duas foram flagradas dormindo em uma praia deserta e fazendo topless.

Já Manu Gavassi traz a história de quando entrou de penetra com seus amigos em um happy hour da cantora norte-americana Miley Cyrus e foi expulsa da festa por seguranças após se aproximar da artista e pedir uma foto: "Fui embora. Lembro que acordei no dia seguinte sozinha. Peguei o Instagram e rapidamente descobri que meus amigos não só ficaram na festa, como eles viram o sol nascer com a equipe da Miley, estavam abraçados com os amigos da Miley e tinham videos no banheiro com a Miley", conta.

E o padre Fábio de Melo fala de uma experiência embaraçosa que viveu quando passou mal em uma loja e percebeu tarde demais que no banheiro não havia água: "Eu comecei a suar frio, comecei a ouvir as pessoas se aproximando da porta do banheiro, porque alguém já sabia que não tinha água, mas ninguém falou nada quando eu pedi para usar", disse o padre.