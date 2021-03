Colegas celebram legado de Moacyr Scliar na medicina em debate online

No mesmo dia em que Moacyr Scliar completaria 84 anos, três colegas e amigos do escritor e médico gaúcho se reuniram virtualmente para homenagear o seu legado no campo da saúde pública. O debate Scliar: o médico, o escritor e o humanista acontece nesta terça-feira (23), às 20h, na página oficial do Facebook dedicada a Moacyr. Sob a mediação do jornalista Túlio Milman, os médicos Flávio Kanter, Germano Bonow e J.J. Camargo são os convidados do debate, que também contará com introdução do jornalista Gabriel Oliven. Após a transmissão ao vivo a conversa também estará disponível no YouTube

Moacyr Scliar dedicou anos de sua vida ao estudo da saúde pública e epidemiologia. Foram movimentos pela reforma universitária, a militância pela conclusão das obras do Hospital de Cínicas ao doutorado na Escola Nacional de Saúde Pública. No Rio Grande do Sul, esteve junto de incontáveis pacientes no Sanatório Partenon, na Santa Casa de Porto Alegre, na Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, no Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (SAMDU) e no Lar dos Velhos da Comunidade Judaica. A dedicação resultou no convite para ministrar a disciplina de Medicina Interna da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, assumindo também a chefia do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Ciências da Saúde.

Um dos autores brasileiros mais lidos no exterior, Moacyr Scliar escreveu mais de 80 livros, sendo 21 dedicados à área médica, além de três títulos em homenagem a Oswaldo Cruz, médico que Scliar admirava e frequentemente reverenciava em seus trabalhos. Os primeiros textos médicos foram publicados ainda nos tempos de estudante, entre o final dos anos 1950 e o início dos anos 1960, quando cursava medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e colaborava com O Bisturi, o jornal do Centro Acadêmico Sarmento Leite.