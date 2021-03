Filme francês abre temporada 2021 do Mesa de Cinema

A nova temporada do Mesa de Cinema está no ar! Neste sábado (20), o evento em sua edição online se realiza com entrega de pratos em casa, filme e debate pelo YouTube e redes sociais. Nesta edição, o filme escolhido é de muita sensibilidade e leveza: Conto de Outono, do diretor francês Eric Rohmer. Em meio a belas paisagens, seguimos a história de duas amigas, Magali e Isabelle, a primeira às voltas com a produção de vinhos em sua propriedade e a segunda em busca de um novo amor para sua amiga.

Porto Alegre, Vale do Sinos, Gramado, Canela e São Francisco de Paula são as cidades que participam desta edição com gastronomia assinada pelos chefs Ademir Jr e Marina Guedes (Porto Alegre e Vale), e a chef Arika Messa (cidades da Serra). Para completar a experiência, há opção de vinho tinto, produzido no Vale do Rhône, onde o filme foi realizado em 1998.

Criado pela jornalista Rejane Martins, o Mesa de Cinema se desenvolve desde 2005, unindo duas delícias: filmes e comida. Desde 2020, em função das restrições impostas pela pandemia, o encontro saiu do presencial para o phygital (físico e digital). De abril a dezembro, as edições reuniram chefs e público de diferentes localidades.