Zé Adão Barbosa oferece oficina sobre comédia pela Casa de Teatro

A Casa de Teatro de Porto Alegre está com inscrições abertas para a Oficina on-line com montagem audiovisual: A arte da comédia - de Aristófanes ao stand-up, conduzida pelo ator e realizador Zé Adão Barbosa. O curso será ministrado na plataforma digital da Casa de Teatro, de 23 de março a 10 de junho, terças e quintas-feiras, das 18h20min às 20h20min.

O curso tem público livre. As inscrições podem ser feitas a partir do link . Além deste curso, há diversas outras oportunidades no site da Casa de Teatro POA