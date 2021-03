Miniarte Internacional lança edital para mostra de pinturas com temática sobre a vida

Já está no ar o regulamento que lança a 40ª edição do Projeto Miniarte Internacional, promovido desde 2003 pela artista e gestora cultural gaúcha Clara Pechanksy. Os artistas que atenderem à convocatória produzirão pinturas com o tamanho 18x18, sobre a temática escolhida pela curadora para mais uma edição pandêmica: a Vida. As inscrições são gratuitas e abertas para brasileiros entre 5 de abril e 30 de junho no site do evento www.miniartex.org. São convidadas especiais da coordenadora nessa edição as artistas Darmeli Araujo, Débora Irion, Eliane Santos Rocha, Esther Bianco, Inês Benetti, Flávia de Albuquerque, Liana Timm, Rita Gil, Thid Dalcol e Zoravia Bettiol.

O objetivo do Miniarte Internacional é apresentar um panorama das artes visuais de várias regiões do mundo. Clara Pechansky conta que o projeto foi idealizado de uma maneira simples: mostrar a arte em pequenos formatos ao maior número de pessoas possível.

A primeira edição, em 2003, reuniu mais de 100 artistas e contou com exposição na Usina do Gasômetro: "O Projeto Miniarte Internacional, até 2020, funcionou da seguinte maneira: cada edição recebia pelo correio mais de uma centena de inscrições. A partir do meu computador, criava uma nova edição e convocava artistas para participar. Isso acabou formando uma teia de comunicações informais, já que na época em que começamos não havia redes sociais", explica a artista. Na segunda edição, a Miniarte foi exibida no Canadá, além de já ter visitado cidades brasileiras e do interior do Rio Grande do Sul.

Em outros países, o projeto contou com a coordenação de artistas locais independentes que ajudam Clara na organização. "Cada edição formava uma coleção de obras que era enviada em uma caixinha e exposta no destino. Essas coleções seguiam para o próximo destino e assim se formou uma rede de arte que viajou por cinco continentes", relembra. Por meio do Projeto Miniarte Internacional, o Brasil já estabeleceu parcerias artísticas com Argentina, Austrália, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Irlanda do Norte, Itália, México, Portugal e Taiwan. Todos estes registros, junto com a história do Miniarte, estão disponíveis no site do projeto.

O Projeto Miniarte Internacional se coloca como uma proposta democrática e inclusiva: todos os trabalhos escritos participam do evento, sem serem submetidos à seleção, além de não exigir currículo dos participantes. As obras são expostas em ordem alfabética, permitindo a conexão de uma diversidade de influências culturais sem que se perca a individualidade de cada participante.

Para Clara Pechansky, essa escolha abre oportunidade para que novos artistas possam conviver e ter suas obras expostas ao lado de nomes consagrados. "Desde que criei o Miniarte, os temas para cada edição foram abertos, no sentido de permitir a expressão de cada artista de maneira totalmente livre, e isso inclui técnicas e estilos. Aprendi que cada tema traz a contribuição de uma diversidade de obras, e é isso que enriquece as coleções".

Para este ano, Clara planeja a abertura do Miniarte: Vida de maneira presencial no Centro Municipal de Cultura de Gramado, de 4 de setembro até 10 de outubro. Na sequência, de 4 a 26 de novembro, a mostra será remontada na Gravura Galeria, em Porto Alegre.

"Até 2020, o Miniarte vinha sendo realizado de forma física. No ano passado dei uma guinada total na coordenação: criei o Miniarte Verdade Virtual, que foi gratuita e recebeu quase 400 inscrições. Com o tema Verdade, também o catálogo foi virtual, criado por minha parceira Liana Timm", relembra Clara sobre a última edição do evento.

A exposição será instalada fisicamente e estará aberta à visitação presencial, seguindo os protocolos sanitários vigentes no momento. Em caso de proibição da abertura de espaços culturais por conta da pandemia, a mostra seguirá de maneira virtual.