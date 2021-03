Kiti Santos passeia do samba ao rock no Mistura Fina desta semana

A pluralidade no caminho cultural entre o samba e o rock é o mote da apresentação de Kiti Santos na próxima edição do projeto Mistura Fina, que acontece nesta quinta-feira (18). No espetáculo, intitulado Do samba ao rock, Kiti estará acompanhada por Luciano Albo, com quem visitará clássicos dos cenários nacional e internacional e músicas autorais. O espetáculo virtual, que começa às 18h30min, é gratuito e com transmissão ao vivo pela página oficial do Mistura Fina no Facebook