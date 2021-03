Paola Kirst e Pablo Lanzoni lançam primeiro single em parceria

Nomes de destaque na nova cena autoral gaúcha, Paola Kirst e Pablo Lanzoni lançam nesta terça-feira (16) seu primeiro single em parceria. A faixa Do chão foi produzida por Leonardo Braga, do OCorre Lab, e o lançamento nas plataformas digitais vem acompanhado de videoclipe assinado por Vini Angeli e que pode ser assistido no YouTube

A composição surge a partir de anotações feitas por Paola em seu caderno de viagem ao Uruguai, mais tarde musicadas por Pablo. A atmosfera de Do chão une suavidade e potência, aproximando voz e violão a ruídos e sonoridades lo-fi.

Vencedora da categoria Revelação do Prêmio Açorianos de Música, Paola Kirst tem no uso do corpo e da voz marcas de sua expressão poética. Seu primeiro álbum, Costuras que me bordam marcas na pele, ganhou versão audiovisual com acessibilidade em libras, e a artista lançou neste mês seu novo trabalho, Vertigem. Pablo Lanzoni, por sua vez, é professor, regente e compositor, e tem em sua discografia trabalhos como POA_MVD (2017), com quatro indicações ao Açorianos de Música, e Valentia tempo voz (2020).