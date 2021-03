Marcelo Armani lança álbum que traz testemunhos através da sonoridade

na plataforma Bandcamp Um retrato sonoro pessoal que conduz uma série de vivências, pesquisas e sensações através de uma narrativa musical. Nesta quinta-feira (18), o músico e produtor eletroacústico Marcelo Armani lança seu novo álbum, Eight Steps to Breathe Again, que será disponibilizado em suas redes sociais e via download gratuito

O trabalho, que também conta com um registro visual dos processos de criação, foi selecionado no edital Aldir Blanc. "A sensação de ter ganhado foi de felicidade, não apenas pela oportunidade financeira que o edital confere ou pela possibilidade de ter um tempo hábil para produzir um trabalho com calma e foco, mas também pelos inúmeros projetos de diferentes segmentos artísticos que foram contemplados. É algo fabuloso, pois ao mesmo tempo que estimula a produção, amplia o escopo de atuação e oferta dos resultados artísticos do município a outras partes do globo", relata o músico em entrevista ao Jornal do Comércio.

A trajetória de Armani, 42 anos, transita por diferentes linguagens e plataformas, circulando pelas artes visuais, música e performance. Apesar de trilhar por diversas áreas de forma consistente, a composição sonora é o território onde todas as demais expressões do artista brotam.

Em Eight Steps to Breathe Again, ele propõe a contemplação da própria natureza e das paisagens sonoras como os sons urbanos, além de percorrer uma narrativa que atua como registro do espaço-temporal de seus processos de criação. "Cada faixa, além de trazer os conceitos e poéticas relacionadas com o universo da música eletroacústica, concreta e explorativa, também tem a intenção de nos transportar passo a passo para um estado de escuta ativa", explica.

Ele também comenta sobre a interação entre processos analógicos e digitais na de construção das músicas. Nesse álbum, a textura proposta o aproxima do grão sonoro, fazendo analogia ao elemento fotográfico: "Cada faixa tem essa peculiaridade de explorar nas camadas e estruturas que as compõe uma narrativa estendida e própria que em alguns casos se conectam. Elas criam um paralelo com o tempo, o momento e as expectativas que venho vivenciando em minha existência nas travessias pelo contexto sociopolítico individual e coletivo. Por essas experiências de escuta creio que esse é um álbum que abre uma nova perspectiva no arco de minha produção até então", comenta Armani.

Nesse contexto, o projeto reforça e surge como a continuação da pesquisa da expressão sonora do artista, que entrelaça em sua produção as tecnologias analógicas, como a gravação a partir de fita magnética (K7 e rolo) e o uso de ferramentas digitais.

Armani também lança no projeto registros em vídeo de seus processos de composição e construção do álbum. O conteúdo, que amplia o conteúdo da produção, retrata de maneira documental o universo retratado por ele em Eight Steps to Breathe Again: "O material audiovisual, embora tenha como trilha sonora trechos das composições, tem um caráter mais poético-documental. As imagens retratam parte dos processos técnicos da composição, apresentam os instrumentos, equipamentos e universos que utilizo na produção das camadas sonoras desse álbum. É praticamente um processo performático de cada um desses elementos, ambientes e equipamentos que protagonizam a construção das faixas do disco." A composição sonora, o registro audiovisual e o desenvolvimento gráfico foram criados e produzidos pelo artista.

Semanalmente, desde novembro de 2020, novos materiais sobre seu processo de criação estão sendo adicionados às redes sociais do artista. A intenção é mostrar ao público a maneira como o projeto vem sendo construído. "Minha visão é criar uma ação de compartilhar dos processos com aqueles que tem interesse mútuo sobre o assunto. Muitos dos amigos artistas e compositores com os quais me relaciono tem essa mesma prática e sempre que acessos isso sou invadido por um sentimento de estímulo produtivo. E é justamente isso que proponho com tal ação, ainda mais quando falamos sobre o ambiente das redes sociais".

Assim, Marcelo Armani assume o compromisso de propor um estímulo e uma reflexão das vivências ofertadas através da música em Eight Steps to Breathe Again. "É muito mais um ato de partilha despretensiosa que propriamente a distração ao "esquecer" o copo de café de uma marca do setor num episódio de uma série também mundialmente conhecida", finaliza.