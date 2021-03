Tobias Hessieme apresenta novo trabalho com primeiro clipe da carreira

Está disponível no YouTube o clipe Sunburst do Universo , novo trabalho do músico porto-alegrense Tobias Hessieme. O clipe faz parte do projeto chamado Mira el mar, que iniciou em 2018 com a necessidade do compositor se reinventar como artista.

Atuante na música e na cultura do Estado e especialmente da capital gaúcha, desde 2004 nos papéis de cantor, técnico de palco, produtor de pequenos eventos, arte educador e artista visual, Hessieme convidou o produtor e músico Leandro Schirmer para trabalhar ao seu lado nas gravações do seu primeiro projeto solo. Dessa parceria nasceu Verão, EP lançado em novembro de 2019 em todas as plataformas de streaming, e que conta com 4 músicas.

Na estreia, Mira el mar já mostra o que tem de melhor: canções autorais com alma latina falando de amor e de sensações de quem ama a vida perto do mar. Arranjos de violão, vozes femininas, batidas eletrônicas e de instrumentos de percussão, teclas e outras sutilezas se encontram nas músicas e nas letras e arranjos das canções do EP.

A necessidade de se reinventar deu lugar à necessidade de sobrevivência diante do cenário de incertezas de 2020 trazido pela pandemia. Assim, nasceu a ideia de trazer junto ao lançamento das novas músicas do projeto o primeiro videoclipe do trabalho. A música escolhida foi Sunburst do Universo (gravada no Panamá Estúdio Pub, em agosto de 2020), que fará parte de outro EP que deverá ser lançado no segundo trimestre deste ano.

Gravada apenas com violões de 12 cordas e voz, a canção fala do momento onde o sol vai sumindo ao entardecer, quando o horizonte azul do céu recebe tons de amarelo e laranja antes da luz do sol apagar por completo e chegar a noite. Esse degradê do entardecer é chamado de Sunburst.

Para a missão de gravar o material em vídeo, o compositor e cantor foi ao Rio de Janeiro buscar o apoio do músico e produtor Bernardo Tavares, vocalista da banda Circus (e um dos responsáveis pelo estúdio Vila Musical) e do diretor Daniel Fuga, que já trabalhou ao lado de artistas como Felipe Ret, Fresno, entre outros. O clipe foi filmado nos arredores do belíssimo Museu do Amanhã, local típico frequentado pelos cariocas e não apenas por turistas. A escolha pela capital fluminense se deu pela beleza do lugar e por ser referência como uma das praias mais bonitas do Brasil.