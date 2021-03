Fabrício Carpinejar lança livro em homenagem à mãe, escritora Maria Carpi

O escritor Fabrício Carpinejar tinha um projeto de lançar algo para comemorar os 30 anos de literatura de sua mãe, completados em 2020, o ano do isolamento social, que Maria Carpi cumpriu à risca - pelos dois avisos-prévios que ela diz ter. O primeiro é coletivo, pela pandemia; o segundo, pessoal, pela sua idade avançada, a "adolescente de 81 anos de pernas bonitas".

Coragem de viver (Planeta, 160 págs., R$ 46,90 e R$ 30,90 em e-book) A ideia inicial era uma obra dos dois, a quatro mãos: "Mas daí me dei conta de que ela está em mim". Escolheu, então, abordar a coragem de viver, e para ter um exemplo concreto, provar que essa ideia existe, resolveu falar da pessoa mais corajosa que conheceu.é um livro de memórias das lições que o autor aprendeu com uma das mais respeitadas poetas contemporâneas brasileiras, e também de recordações de sua mãe disseminadas durante as décadas.

Maria Carpi é a “metáfora viva da valentia”, e Fabrício Carpinejar - seu filho - pode, sim, afirmar com propriedade. Mas eu posso concordar do conforto da distância dessa relação familiar, reafirmar de uma posição de admiradora como leitora e ratificar pela relação profissional que já tive de divulgar alguns títulos desta visceral poeta.

O lançamento da editora Planeta é uma homenagem ao modo de Maria ver o mundo, e não uma biografia, o autor adverte na apresentação da publicação: "mas a biografia do amor de seu filho pela sua mãe". Sim, Fabrício deve muito a ela, que lutou por ele, o alfabetizou em casa, fez ele criar gosto pelas palavras. "Se eu não fosse seu filho, seria, de qualquer forma, seu leitor, filho de seus versos."

Carpinejar tinha um pesado fardo estético para se tornar escritor. Os outros irmãos seguiram a herança do Direito, também área de formação dos pais. Carlos Nejar e Maria Carpi são grandes nomes da literatura brasileira. E o único dos seus filhos que enveredou pela escrita não fugiu dessa enorme responsabilidade, ainda juntou os dois sobrenomes para seu nome artístico.

Ele ficou famoso não somente pela sua irreverência, mas pelo talento em conjugar palavras e criar metáforas do cotidiano com mensagens certeiras aos leitores. (Parece ter tido uma excelente professora!) Se firmou e afirmou no mercado editorial.

Fabrício tem sido um dos grandes impulsionadores da carreira literária da mãe, lhe traz visibilidade, envolve-se editorialmente em seus lançamentos - ela, que tem dezenas de títulos inéditos prontos na gaveta. Ele conta, em Coragem de viver , que Maria foi fundamental para que a sua trajetória profissional decolasse.

Na obra, Carpinejar é muito fiel ao espírito de Maria lidar com o cotidiano, o encantamento com as flores, os pássaros, as borboletas; a faceta religiosa, o domínio da cozinha, “uma sobrevivente do mundo analógico”. É possível sentir o clima do bairro Petrópolis, na Capital, onde eles cresceram e ela ainda vive, ao folhear as páginas e visualizar as crônicas.

Ele sabe – e quem mais poderia fazer isso tão bem? – descrever perfeitamente a forma como ela dita ensinamentos, quase sussurrando, e o modo como ri de si mesma, graciosamente tímida. Algumas dessas histórias já são conhecidas dos leitores, pois foram contadas em entrevistas e conversas informais dos dois.

Com esta leitura, também enxergamos a origem do bom humor de “Bito” – como a mãe o chama –, não com gargalhadas esfuziantes, mas com uma origem particular de como enxergar os fatos. Em Tomada de consciência, há o seguinte diálogo: “– Mãe, estava preocupado, não viu as minhas ligações? – Não tinha visto, deixei a minha alma carregando”.

