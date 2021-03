Alabê Ôni apresenta websérie para ir além da dimensão musical dos tambores

Financiado pela Lei Aldir Blanc via Sedac/RS, o projeto TamboReS - 10 anos de Alabê Ôni lança semanalmente em seu canal de YouTube os episódios da websérie Alabem brasileiro. Os seis primeiros vídeos apresentam o grupo em sua excursão pelo País nos anos 2013 e 2014, dentro do projeto Sonora Brasil do Sesc/RJ.

O material foi editado por Gustavo Turck (Coletivo Catarse), explorando trocas com grupos da cultura popular brasileira, conversas com Mestres e Mestras Griôs, tanto do universo afro quanto do indígena, com opiniões dos membros do grupo e do músico Kako Xavier. Atualmente, os integrantes do conjunto percussivo são Richard Serraria, Mimmo Ferreira, Pingo Borel e Tuti Rodrigues.

"Alabem brasileiro sintetiza a ideia de uma viagem feita pelo grupo passando por 114 cidades de todos os estados do País. O grupo registrou em áudio e vídeo o encontro com mestres e mestras da cultura brasileira", afirma Serraria. O músico e escritor considera importante e fundamental o papel do Sesc em todo o País, efetivamente levando cultura por toda parte.

Sobre o título do documentário, Mimmo Ferreira explica que a brincadeira da fusão de duas palavras - 'Alabê' com 'bem' - se justifica na sensação posterior a assistir as imagens: "Depois de dois anos já na estrada, encontrando com vários grupos de manifestações populares, conversando com agentes culturais, foi quando nos sentimos verdadeiramente brasileiros - brasileiros unificados pelos sons dos tambores".

Depois de dois anos da turnê, já em Porto Alegre, o quarteto criou um espetáculo chamado Alabem brasileiro, incluindo cantos e toques desses grupos com os quais conviveram, "para homenageá-los e reativar essa irmandade através dos tambores". "Para cada vez que tocássemos no palco, sentíssemos esse elo ser novamente ativado e também passar isso para as pessoas", detalha Mimmo.

A centralidade conceitual da proposta, assim como do grupo Alabê Ôni - o protagonismo dos tambores do RS -, já aparece materializada na animação da vinheta de abertura dos vídeos na internet, conforme Serraria: "Aqueles tambores pertencem a territórios negros espalhados pelo RS com suas respectivas musicalidades quilombolas: sopapo das charqueadas pelotenses, candombe transfronteiriço, congadas gaúchas e Batuque de Nação Oyó Idjexá".

A vinheta e desenhos foram feitos por Rafael Sarmento (Prana Design e Cultura), com as ilustrações tendo como base fotografias de instrumentos reais usados pelos Alabês. Abrir o projeto com a animação busca reforçar a ideia de que os tambores falam. As cores escolhidas também traçam uma menção conceitual à trajetória do grupo, tendo o verde como tom principal do Alabê e o celeste fazendo menção à relação com o Uruguai.

O nome do projeto, TamboReS, faz referência ao Estado, mas, com a websérie, eles evidenciam diversos sons percussivos de vários cantos brasileiros. "Impossível retratar todos. A nossa mostra é parcial e limitada, restringindo-se a locais que tivemos acesso por intermédio do Projeto Sonora Brasil, aliada a contatos que já tínhamos com alguns artistas e agentes culturais de determinadas localidades", comenta Serraria.

Guiada por uma abordagem histórica, a série audiovisual destaca um estranhamento na recepção das apresentações desse grupo de gaúchos com influência sonora afro-brasileira: "Ué, então há negros no Rio Grande do Sul?". "Isso foi fato recorrente em todo País, assim como em algumas das nove cidades do Estado por onde fizemos a parte local da gira Sonora Brasil. A construção do folclore oficialesco gaúcho baseado numa ideia de valorização de tradições eurocêntricas em detrimento da presença negra e indígena é um fato infelizmente ainda atual nas relações culturais hoje, chamando atenção para uma das dimensões concretas do racismo estrutural. Com reforço da mídia e apoio do Estado, desde a metade do século XX, vem se reafirmando essa percepção falaciosa de que aqui é a Europa do Brasil e portanto não há presença negra relevante quantitativa e culturalmente. O sopapo, junto aos outros tambores negros do RS, é a afirmação tácita da presença negra na construção econômica deste Estado. Nisso, o Alabê Ôni, junto a outros atores sociais como Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo e Sarau Sopapo Poético, mobiliza ética e estética ao pensar o sopapo como um artefato político que vai além da dimensão musical", conta Serraria.

Ele completa: “É inegável e indiscutível que a mão de obra escravizada construiu este País com a força do seu trabalho. Urge o reconhecimento da participação real indígena e negra na dimensão econômica e cultural brasileira através da herança dos povos originários assim como dos que vieram da África. Esse processo histórico não se restringiu ao RS e Brasil, sendo que na Bacia do Prata, durante o período colonial, a presença negra nas ‘saladerias’ (nome que recebiam os estabelecimentos em que ocorria o abate do gado com o salgamento para sua conservação num período pré energia elétrica) também é um dado concreto, reafirmando a presença negra na construção das Américas”.

Segundo o percussionista Mimmo Ferreira, a religiosidade será mais explorada nos capítulos 4 e 5 da série, mostrando visitas a grupos quilombolas - Ensaio de Promessa de Quicumbi da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e Terno de Reis - de Mostardas e Tavares (RS), às Pastoras de Floriano (PI), a uma ialorixá no Acre, ao terreiro de Umbanda de Seu Faustino em Dourados (MS) e à Casa das Minas, em São Luís (MA). "Mesmo a religiosidade não aparecendo diretamente em todos os episódios, a espiritualidade é intrínseca a essa websérie."

'Prá Aganjú nascer tambor', de Richard Serraria

Mimmo Ferreira, Richard Serraria, Pingo Borel e Tuti Rodrigues formam o conjunto percussivo

ISADORA PISONI/DIVULGAÇÃO/JC