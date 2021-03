Farol Santander inaugura versão online da exposição 'Naturezas imersivas'

Impossibilitado de abrir as portas por conta da bandeira preta vigente em Porto Alegre, o Farol Santander inaugura nesta quinta-feira (11) a versão online e gratuita de sua segunda exposição de 2021. A inédita Naturezas imersivas, com curadoria de Daniela Bousso e direção geral de Luciana Farias, ocupa a galeria do 2º piso do histórico edifício e reúne diferentes linguagens artísticas, que se expressam para despertar nossa sensibilidade ao redor das questões ambientais. Enquanto não for possível a reabertura do espaço, a mostra permanecerá disponível exclusivamente para a visita virtual no site do Farol Santander Porto Alegre , onde também está disponível o catálogo da exposição em PDF.

Ao todo, são 13 obras de arte, entre fotografias, esculturas, instalações imersivas, áudio-poemas e videoinstalações, desenvolvidas pelos artistas Katia Maciel, Ricardo Siri, Raquel Kogan e Rejane Cantoni. O conceito é realçar a relação entre arte e natureza como forma de despertar sensibilidades, criar consciência do presente e refletir o desejo de vislumbrarmos um futuro mais verde.

A artista, poeta e professora carioca Katia Maciel, com várias exposições realizadas no Brasil e exterior, participa de Naturezas imersivas com duas videoinstalações, duas fotografias e quatro áudio-poemas que interligam a mostra. Com destaque para a obra Uma árvore (2009), onde o foco da câmera incide sobre a copa, que desenvolve movimentos de inspiração e expiração, como um pulmão em contrações que abrem e fecham.

Também natural do Rio de Janeiro, o artista visual, sonoro e músico Ricardo Siri tem quatro trabalhos expostos na mostra. Com curadorias e obras realizadas em galerias e bienais nacionais e internacionais, Siri destaca nesta mostra a instalação Ninho (2018), que oferece elementos da floresta e pode ser vista pelo público online em diversos ângulos, inclusive como se estivesse dentro da obra. O artista constrói ninhos artesanalmente, e também esculturas com galhos, cipós, cera de abelha, barro e outros materiais, introduzindo ainda instrumentos musicais. Os trabalhos compõem a poética do universo primitivo e a combinação com o mundo tecnológico atual.

De São Paulo, a dupla Raquel Kogan e Rejane Cantoni desenvolveu a instalação imersiva Água 2021. As artistas especializadas em trabalhos que utilizam tecnologia de ponta e resultam em obras imersivas apresentam um site specific, ou seja, uma obra concebida especialmente para o edifício do Farol Santander. Montada com espelhos de observação flexível, a luz é o elemento central desta instalação que simula reflexos de água a partir do percurso do público.