Clarissa Ferreira busca lançar olhar feminista sobre a cultura gaúcha

A violinista, pesquisadora e compositora Clarissa Ferreira lançou, nesta semana, campanha de financiamento para LaVaca, seu primeiro álbum de estúdio. O trabalho busca falar sobre a cultura gaúcha a partir de uma ótica contemporânea e feminista, buscando uma ressignificação inclusiva de nossa identidade local.

O trabalho contará também com um livro encarte, trazendo o compartilhamento da pesquisa artística para o disco, além de ilustrar etapas do processo criativo e incluir letras, cifras e partituras. A campanha oferece várias recompensas, dependendo do valor doado, e está disponível no link https://apoia.se/lavaca . As contribuições podem ser feitas até o final de maio.