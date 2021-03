Parangolé completa 15 anos de contribuição para a cena musical de Porto Alegre

Completam-se, nesta terça-feira (9), 15 anos de história do bar Parangolé, com intensa contribuição para a cena musical da cidade de Porto Alegre. Ao longo dessa jornada, o bar sediou centenas de eventos musicais, além de abrir as portas para apoiar artistas estreantes e consagrados da música e de linguagens como poesia, fotografia e dança.

Nomeado a partir da obra homônima de Hélio Oiticica, o Parangolé promove a Roda de Choro semanal, desde 2006, que faz parte da formação de uma geração de músicos hoje atuantes no cenário nacional, como Elias Barbosa, Mathias Pinto, Pedro Franco e Matheus Kleber. O bar também já abrigou apresentações semanais do Prof. Darcy Alves, entre 2007 e 2013, e acabou se transformando na segunda casa desse artista que foi um ícone da música e da boemia porto-alegrense.

Apesar da celebração, o momento é de cautela devido à pandemia. Atualmente, em função da Covid-19, o estabelecimento aposta no serviço de tele-entrega para resistir às restrições de funcionamento, conforme informa o músico e proprietário Cláudio Freitas: “Para este ano, estou muito preocupado com a situação da pandemia, o bar não está economicamente bem. Mas espero resistir para que no outro ano, quem sabe, as coisas melhorem”.