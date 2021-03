Professor lança livro de poesia relatando como é conviver com o vírus HIV

O carioca Fernando Impagliazzo teve sua vida calcada na dor e na esperança a partir dos 19 anos. Ele pegou HIV nesta idade e ao longo dos seus 30 anos tem convivido com muitos erros e acertos, muita mágoa e brigas internas e externas. Amigos se foram depois que assumiu sua enfermidade e sua homossexualidade. Mas o professor de literatura vem superando tudo com muita vontade de passar adiante sua experiência com o vírus e do fato de ser homossexual através da escrita poética.

Promíscuo (Hecatombe/Urutau, 104 págs., R$ 40,00) é o segundo livro do professor, que hoje tem 30 anos. Na obra, Impagliazzo faz um importante relato de como é viver com o vírus HIV, expressando seus pensamentos em ritmo de poesia. Os exemplares estão disponíveis para compra no site da editora

O lançamento ocorre nesta sexta-feira (5), em uma live pelo Instagram da editora Urutau (@editoraurutau), a partir das 20h30min. A publicação integra o projeto MilTons de escrita em resposta aos retrocessos no Ministério da Educação.

Dois outros jovens escritores também estarão lançando simultaneamente seus livros dentro da live do projeto MilTons: Do verbo corresponder e o que vem antes, de Amanda Magalhães, e O pote de ouro era amor, de Naiara Reis.