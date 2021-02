Porto Alegre inaugura galeria de arte permanente a céu aberto com fotografias de Perin

Junto ao Viaduto Otávio Rocha, na avenida Borges de Medeiros, num dos lugares mais conhecidos e icônicos de Porto Alegre, abre nesta segunda-feira (1) a Galeria Escadaria. O espaço permanente de arte ao ar livre tem direção e curadoria do produtor cultural e fotógrafo Marcos Monteiro. “Com tantas mudanças ocorrendo em todos os cantos, é fundamental que a gente conduza a cena cultural gaúcha a este cenário de vanguarda e destaque. Neste sentido e em consonância com a responsabilidade social exigida durante a pandemia, nada melhor que a gente levar arte e cultura às ruas. Alimenta a alma e nos conforta diante de tempos tão desafiadores”, afirma o curador.

A primeira mostra será Retratos, de Gilberto Perin, com a apresentação de 32 imagens em grande formato em 14 painéis de 2x1m. As fotografias são inéditas e foram feitas por Perin nos últimos dez anos. “São retratos que nos convidam a viajar nos sentimentos que podem despertar em nós o olhar de cada um dos fotografados. Para mim, essas imagens soam como um ato de libertação e resistência em uma época de convivência limitada e restrições causadas pela pandemia. Reencontrar no meu arquivo imagens de gente sem máscara foi um pequeno oásis nesses tempos difíceis”, revela o fotógrafo.

Ganham destaque na exposição que fica até 31 de março na Escadaria Verão imagens de autores, atrizes, atores, artistas visuais, músicos, amigos e desconhecidos, jornalistas, modelos, cineastas, indígenas - gente daqui e de fora do País - e também um autorretrato do fotógrafo. A mostra tem apoio institucional da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac).