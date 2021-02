Rodrigo Pacheco é o entrevistado do próximo Roda Viva

site da emissora Facebook . Rodrigo Pacheco (DEM), presidente do Senado, é o entrevistado do Roda Viva desta segunda-feira (1). O programa, apresentado por Vera Magalhães, vai ao ar ao vivo, às 22h, na TV Cultura, no, no canal do YouTube, no Dailymotion, nas redes sociais Twitter

Eleito no dia 1º de fevereiro, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, Rodrigo Pacheco promete uma atuação independente no comando da Casa. O senador também contou com o suporte de seu antecessor, Davi Alcolumbre. Entre as propostas e posições que o elegeram, está a defesa da volta do auxílio emergencial para as pessoas de baixa renda, que mais sofrem com os efeitos da pandemia, mas dentro do teto de gastos.

Pacheco também é a favor da reforma administrativa, que tem como objetivo corrigir distorções no funcionalismo, mas sem demonizar os servidores, conforme faz questão de ressaltar. Outra proposta que deve contar com seu apoio é a reforma tributária, que mudará o sistema de arrecadação de impostos.

A bancada de entrevistadores será formada por Edilene Lopes (repórter e colunista na Rádio Itatiaia e apresentadora do podcast Abrindo o Jogo), Bernardo Mello Franco (colunista do O Globo e da CBN), Bruno Boghossian (colunista da Folha de S.Paulo), José Alberto Bombig (editor da Coluna do Estadão) e Malu Delgado (colaboradora da Deutsche Welle Brasil). O programa conta ainda com a participação remota do cartunista Paulo Caruso.