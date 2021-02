Rapper Dirty Lion apresenta clipe do single 'Despertar de uma manhã'

Já está disponível no YouTube o videoclipe Despertar de uma manhã, do rapper brasileiro Dirty Lion. A música é o terceiro single do álbum inédito Kumatê Ray, com previsão de lançamento para o segundo semestre de 2021.

A faixa tem produção de Paulo Júnior, enquanto o vídeo tem edição de Acauã Barrence e direção de Kaleb Rodriguez e Renato Medeiros. O resultado pode ser conferido no link

A música é fruto de uma viagem do artista gaúcho a Belo Horizonte (MG). Os novos ares da cidade logo se misturaram ao processo criativo do rapper: “Viver essa experiência de estar viajando com a minha arte e vendo o movimento Hip Hop é como viver um sonho e essa é a ideia deste som e deste videoclipe”.

Não me segue O músico é autor dos álbuns NaturezAÇÃO (2013) e Mergulho Fundo. Os outros singles já lançados de Kumatê Ray são Respeita

Natural de Pelotas (RS), Dirty Lion é MC, artivista e "guardião de sementes", termos com os quais se descreve. O cantor traz mensagens sobre cultura, sociedade, fortalecimento social e, principalmente, proteção à natureza. Com os rappers Pok Sombra e Zudizilla, fez parte do coletivo K-Zero Alternativo. O grupo abriu shows de grandes nomes do hip hop como Emicida, Flora Matos, Kamau e Rashid.