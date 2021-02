Canal Curta! exibe documentário sobre Glauber Rocha na Itália

Grande autor do Cinema Novo brasileiro, o diretor Glauber Rocha (1939-1981) já foi tema de diversos filmes. O Canal Curta! exibe nesta quarta-feira (24) o documentário Glauber, Claro, que é uma obra diferenciada sobre o cineasta baiano.

No filme inédito que retrata a agitação de Glauber na Itália, o diretor César Meneghetti promove um retrato íntimo e criativo do cineasta, mais precisamente durante o período em que esteve exilado no país da Europa, na década de 1970. Produzido por Renato Ciasca e Beto Brant, Glauber, Claro fez sucesso em festivais ao longo de 2020: estreou mundialmente e foi o único representante brasileiro no Festival de Cinema de Roma, foi vencedor do Prêmio da Crítica na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e foi laureado em cinco categorias do Fest Aruanda, entre elas a de melhor longa-metragem.

Para além da vivência de Glauber no exílio e do seu famoso protesto contra o júri do Festival de Veneza de 1980 (por “se render ao cinema comercial”), o documentário mostra que o diretor também se expandiu artisticamente através de diversos trabalhos, entre eles o longa Claro, filmado e produzido em Roma. O filme, o penúltimo do cineasta, é revisitado e analisado sob o olhar do século XXI, com aspectos de bastidores e também contextualização de sua relevância histórica.

Para acessar esse passado, Glauber, Claro se baseia nas memórias de pessoas que conheceram Glauber Rocha de perto, como amigos, parentes, críticos e colaboradores. Através de seus depoimentos, eles revelam um pouco mais da personalidade e do processo criativo do cineasta, com o auxílio de imagens de arquivo inéditas e trechos de Claro.

Conforme o documentário aborda temas como o Cinema Novo, o underground, o neorrealismo, utopia x distopia – em um contraponto entre a Itália de 1970 e a do século XXI – e a militância política através da arte, o próprio cinema também é posto em debate. A produção de Meneghetti foi viabilizada pelo Curta!, através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e fará sua primeira exibição na televisão exclusivamente no canal. A estreia é na faixa Quarta do Cinema, às 22h.