França selvagem é o destino do Globo Repórter desta semana

O Globo Repórter desta sexta-feira (19) mostra aos telespectadores brasileiros uma França selvagem, pouco conhecida, com paisagens preservadas e deslumbrantes, que remetem a contos de fadas. Produzido pela BBC, o programa revela espécies raras de animais que habitam um cenário que nem parece real.

“Não imaginava que um país reconhecido por cartões postais como a Torre Eiffel, o Sena e o Louvre ainda guardasse paisagens preservadas e animais selvagens, como veremos no programa desta semana”, adianta Sandra Annemberg, apresentadora do programa jornalístico vai ao ar logo após o Big Brother Brasil 21.

Entre as espécies reveladas, estão o golfinho embaixador, que ganhou esse título por ser o único do bando que gosta de se aproximar das pessoas quando percebe a presença dos barcos, e o pinguim voador, descendente dos dinossauros, o único da espécie capaz de cruzar o céu por milhares de quilômetros. Protagonistas de uma das rivalidades mais conhecidas do mundo animal, que inspiraram um conhecido conto infantil, a raposa e o corvo revelam no programa porque são tão hábeis na arte da trapaça.

O gineta é outra espécie pouco conhecida retratada pelo programa. Originário da África, ele foi trazido para a França na Idade Média. Foi domesticado e mantém até hoje a missão a que foi destinado, de caçar ratos.