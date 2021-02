Izael, do grupo Demônios da Garoa, morre de Covid-19 aos 79 anos

O músico Izael Caldeira, integrante do grupo Demônios da Garoa, morreu na noite desta segunda-feira (15), vítima de Covid-19. Ele estava internado desde o começo do mês para tratar a doença. Izael tinha 79 anos, completados no último 27 de janeiro. Em nota publicada em rede social, o grupo diz: "Perdemos uma das vozes mais lindas desse País, um ser humano ímpar e que vai deixar muitas, mas muitas saudades".