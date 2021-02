Feira infantil é atração no Canoas Shopping até 28 de fevereiro

Até 28 de fevereiro, a principal feira de livros infantis do Brasil, a Book Lovers Kids, pode ser conferida Praça de Eventos Guilherme Shell, no Canoas Shopping. As visitas ao espaço, que segue todos os protocolos de segurança, podem ser realizadas de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e, aos domingos, das 11h às 21h. Para incentivar o hábito da leitura e criar desde cedo a paixão pelos livros, a feira tem mais de 3 mil títulos infantis e infantojuvenis com valores a partir de R$ 5,00. São desde os clássicos infantis - como O Pequeno Príncipe e livros do Monteiro Lobato - até publicações sobre dinossauros e livros de atividades. É uma oportunidade para estimular o contato da criançada com as obras literárias.

Foram criados especialmente para a feira a turma Bicho de Livro, quatro encantadores personagens monstruosamente loucos por livros. Os Bichos surgem de forma lúdica, devorando livros, uma expressão normalmente utilizada por quem tem fome de leitura. Criados pelo ilustrador Dirceu Veiga, cada um tem uma personalidade diferente e as crianças, rapidamente, se identificam com um deles.

Sabino é um monstrinho louco por livros, adora descobrir as palavras e seus significados e sempre consegue tirar as dúvidas dos outros amigos. Cissa adora cor-de-rosa e histórias de castelos e princesas. Apesar de ser a única menina da turma, é meiga e corajosa. Já Horácio é grandalhão, adora o cheiro e as cores dos livros. O Vinny adora histórias de dar sustos. Ele procura nos livros, aprender novos truques e mágicas para fazer para os seus amigos. Também criada especialmente para a feira, a “linha do tempo” é uma arte que mostra a história da literatura durante os anos em ordem cronológica.

A feira, desenvolvida pela Ponto Cultural, tem o objetivo de criar um mundo encantado dos livros e levá-lo para perto das crianças. “É impossível passar pela feira e não ser absorvido pelas cores e pela alegria dos personagens. Na área externa, temos painéis com interações, como ‘caça aos personagens’, muitas cores e frases inspiradoras reforçando a importância de ler para as crianças. Queremos encantar adultos e crianças e mostrar a importância de formar grandes leitores a partir do contato com o livro infantil”, explica o empresário Luiz Aragão, da Ponto Cultural.