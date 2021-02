Debates virtuais sobre o corpo feminino ocorrem neste fim de semana

A Black Brazil Art realiza até 8 de março (segunda-feira), o evento virtual e gratuito Arte Sem Fronteiras. Com o tema Cartografia e hibridismo do corpo feminino - Representações visuais e afetivas, são apresentadas exposições virtuais, performances, lives, vídeos, painéis e debates. Nesta sexta-feira (12), às 19h, é a vez da noite intitulada Corpo em transe e movimento, que apresenta a mesa A performance como Espaço Não-linear, com a escritora Terezinha Malaquias, o coreógrafo Vinicius, a pesquisadora Mery Horta, e o performer Jorge Bascuñan.

No sábado (13), é a vez de Corpo e Estética, às 17h, com o debate O mito da beleza e a censura da arte, com a artista visual Fiamma Viola, a artivista Maria Ribeiro, a performer Allegra Ceccarelli, a bailarina Raquel Polistchuck e a socióloga Ana Luiza Torres.

Desde novembro, foram discutidos temas artísticos voltados à raça e gênero. Com mais de 40 convidados de oito países, o Arte Sem Fronteiras é um programa preparatório para a segunda edição da Bienal Black Brazil Art, prevista para este ano. A curadoria é da museóloga Patrícia Brito. A programação completa está no site blackbrazilart.com.br

O Arte sem Fronteiras termina no dia 8 de março (segunda-feira), às 19h, com a mesa Políticas que dignificam o corpo feminino, com a cientista política Sara Freire (Alemanha), a consultora de diversidade Jorgete Lemos, a advogada Marcia Soares e a promotora legal Maria Guaneci Ávila (ambas representam o projeto Themis - Gênero Justiça e Direitos Humanos) e a advogada Flávia Oliveira. A última noite traz ainda performances musicais de Alex Sollus, Cinara Silva e Leticia Rodriguez Taborda do Uruguai e a vocalista da banda Rabo de Saia, Pamela Fonseca com Rafa Lopes.