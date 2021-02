Novas atrações nas telas de Porto Alegre a partir desta quinta-feira

Está em pré-estreia o longa Tom & Jerry: O filme, da Warner Bros. A estreia oficial está marcada somente para a próxima quinta-feira, 18 de fevereiro, no Brasil, mas os fãs e as famílias já podem ver a nova aventura da divertida dupla de gato e rato em sessões antecipadas nos cinemas da Capital.

Dirigida por Tim Story (de Quarteto Fantástico), a animação combinada com live-action tem no elenco Chloë Grace Moretz (A 5ª onda, A Família Addams), Michael Peña (Narcos: México, Homem-Formiga), Rob Delaney (O escândalo, Deadpool 2), Colin Jost (Saturday Night Live) e Ken Jeong (da franquia Se beber, não case! e Transformers). Adaptação do clássico desenho animado da Hanna-Barbera, a produção retorna às origens da história e mostra como Tom e Jerry se conheceram.

Uma das rivalidades mais amadas da história é reacendida quando Jerry se muda para o melhor hotel de Nova York na véspera do "casamento do século", forçando a desesperada organizadora do evento a contratar Tom para se livrar do rato em Tom & Jerry: O filme. A batalha entre os bichinhos ameaça destruir a carreira dela, o casamento e até o próprio hotel.

Mas logo surge um problema ainda maior: um funcionário diabolicamente ambicioso conspira contra os três, abrindo novos caminhos para os personagens icônicos. Eles são forçados a algo inédito: trabalhar juntos para salvar o dia.

O roteiro é escrito por Kevin Costello, baseado nos personagens criados por William Hanna e Joseph Barbera.

Música e cinema entre França e Japão

Diretor Claude Chabrol, ator Michel Serrault e cantor Charles Aznavour no set de 'Les fantome du chapelier' em 1982

JEAN-PIERRE PREVEL/AFP/JC

A Sala 8 do Espaço Itaú de Cinema (Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre, estreia o documentário biográfico Aznavour por Charles (título original: Le Regard de Charles), com sessões diárias às 16h10min e às 20h. A produção francesa tem direção assinada por Marc di Domenico e Charles Aznavour. Em 1948, Edith Piaf presenteou o cantor com uma câmera, um presente que ele nunca mais largou. Até 1982, Aznavour gravou horas de rolos que formavam seu diário. O francês filmou sua vida, e viveu enquanto filmava. Onde ele ia, levava sua câmera junto, registrando todos os momentos por onde passava: os lugares que foi, seus amigos, seus amores, seu tédio. Alguns meses antes de morrer, Aznavour começou a desenrolar os filmes com Marc di Domenico e então decidiu fazer seu filme. Mais cedo, nas sessões das 14h, a sala exibe Perfil de uma mulher, drama de Koji Fukada. Na trama da coprodução entre França e Japão, Ichiko é enfermeira particular e há anos cuida da matriarca da família Oisho e os considera como sua própria família. É também confidente da jovem Motoko, a filha mais velha. A sua vida tranquila e rotineira começa a mudar quando a irmã mais nova de Motoko desaparece. Logo a mídia e as investigações da polícia revelam que o sequestrador é o sobrinho de Ichiko.

Terror na mídia social