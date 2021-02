Ícone do samba gaúcho, Glau Barros apresenta show virtual nesta quinta-feira

Com a ausência das comemorações de Carnaval neste ano, resta ao povo brasileiro curtir a folia virtualmente. Assim, uma das maiores representantes do samba gaúcho, a cantora Glau Barros realizará um show online nesta quinta-feira (11).

Chamado CarnaGlau, o show é uma realização da Sala Jazz Geraldo Flach e contará com a participação de Silfarnei no violão e Alexsandra Amaral na percussão. Também atriz e figurinista, Glau Barros apresenta um repertório cheio de sambas, balancês, marchinhas, axé, frevo, lambada e forró.

A transmissão começa às 20h no canal da Sala Jazz Geraldo Flach no Youtube, por um link privado. Para acessá-lo basta contribuir com um valor espontâneo. Segundo a Sala, o valor é revertido aos artistas e trabalhadores da cultura envolvidos no projeto.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 99940-0608.