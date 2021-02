Sergius Gonzaga aborda obra de Ferreira Gullar no projeto 'Poesia no Ling'

A obra poética do escritor, crítico de arte e ensaísta Ferreira Gullar será tema da primeira edição do projeto Poesia no Ling deste ano, em encontro ao vivo nesta quarta-feira (10), às 16h, com o professor da Ufrgs Sergius Gonzaga. Durante o encontro, o público poderá acompanhar a leitura e análise de trechos da obra do maranhanse, considerado um dos maiores autores brasileiros do século XX.

www.institutoling.org.br O evento online acontece em plataforma digital. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia e sem custo no site

Ferreira Gullar é o pseudônimo de José Ribamar Ferreira (1930-2016), um dos fundadores do movimento neoconcreto, que defendia a subjetividade criativa na produção artística e refletia sobre o espaço legítimo das emoções. O premiado artista foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura em 2002.

Sergius Gonzaga é professor da Ufrgs desde 1978 e um dos fundadores do curso Unificado e do colégio Leonardo Da Vinci. Personalidade querida da cena cultural de Porto Alegre, foi diretor da Editora da Ufrgs (1986-1994), diretor do Instituto Estadual do Livro (2003-2004) e secretário de Cultura de Porto Alegre (2005-2012). Atualmente, é responsável pela Universidade Aberta e pela Coordenação do Livro da prefeitura de Porto Alegre. Ministra palestras e cursos sobre Literatura Brasileira e Literatura Latino-Americana em diferentes cidades do País e do mundo.