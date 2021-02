Eduardo Dorneles apresenta trama sobre carência afetiva durante a pandemia

O autor porto-alegrense Eduardo Dorneles lança mais um conto exclusivamente pela plataforma Amazon Kindle nesta quarta-feira (10). Eu não gosto de pornô (30 páginas, R$ 5,99 no site da Amazon ) traz uma trama bem-humorada sobre a carência afetiva durante o período de distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19.

Na trama, a protagonista Nicole está em casa há três semanas, tentando lidar com um namoro que parece não andar bem devido ao distanciamento forçado. Além da solidão, dos anseios e medos pelo presente e futuro, ela começa a sentir um dos maiores infortúnios de não ter o parceiro ou qualquer outro homem por perto.

Segundo Dorneles, a ideia da narrativa nasceu da observação desse processo que muitas pessoas viveram durante o período de maior intensidade do distanciamento social. “Muitos temas foram debatidos, mas esse, da carência afetiva e sexual, me pareceu deixado de lado. Além disso, pensar a partir da chave da facilidade da comunicação e o impacto que ela tem nas relações também me interessou. Afinal, em um mundo repleto de estímulos e mediado por uma intensa presença na internet, o que pode ser feito para lidar com isso com um smartphone na mão? Claro, sempre com bom humor”, conclui.

A obra Eu não gosto de pornô já está em pré-venda na internet desde a quarta-feira passada (3).