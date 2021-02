Repertório brasileiro é destaque da estreia do projeto Violões do Sul

O projeto Violões do Sul abre a programação híbrida do Instituto Ling com uma apresentação inédita neste sábado (6), às 20h. A iniciativa é formada por três referências gaúchas do violão que representam diferentes estilos: Mathias 7 Cordas com o choro brasileiro, Neuro Júnior com a música nativista e Thiago Colombo com a erudita.

Para o show de estreia, o grupo preparou um repertório especial, com composições de alguns dos principais músicos do País que se dedicaram ao instrumento. Em formato de trio, em duetos e também em participações solo, os músicos interpretarão obras assinadas por João Pernambuco, Dilermando Reis, Rafael Rabello e Baden Powell, além da suíte Retratos, peça de Radamés Gnattali fundamental para a construção da música brasileira.

O evento poderá ser acompanhado no formato digital, em transmissão ao vivo, ou presencialmente, no centro cultural em Porto Alegre (João Caetano, 440). A apresentação on-line será exibida gratuitamente. Para receber o link direto da transmissão, é necessário fazer inscrição prévia e sem custo em www.institutoling.org.br . Os ingressos para acompanhar o show no Instituto Ling custam R$ 20,00 (para quem tem direito a meia-entrada) e R$ 40,00 (inteiro).