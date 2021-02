Farol Santander Porto Alegre exibe exposição 'Revoada'

O Farol Santander (Praça da Alfândega, no Centro Histórico) abre sua temporada de exposições em 2021 com a mostra Revoada, da artista visual Flávia Junqueira, um dos principais nomes do cenário da arte contemporânea no Brasil.

Inédita em Porto Alegre, Revoada tem curadoria de Paulo Herkenhoff e produção de Angela Magdalena (Madai) e Julia Brandão (Ayo). Flávia ocupa o Grande Hall do histórico edifício com a instalação homônima à exposição e que consiste em uma cenografia lúdica e imersiva, com aproximadamente 70 balões de vidro, medindo de 40cm a 90cm, coloridos e suspensos a partir do teto.