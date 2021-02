UFPel prepara livro sobre os 20 anos do Festival Estudantil de Guaíba

O Festival de Cinema Estudantil de Guaíba completa 20 anos de sua criação e para celebrar essa data tão importante para o cinema estudantil, o grupo de pesquisa da UFPel está produzindo um livro em homenagem aos 20 anos do Festival que é referência no Brasil e um dos mais antigos de nível estudantil. Josias Pereira, professor de Cinema da UFpel, tem sido um dos apoiares do evento que é, segundo ele, pioneiro no Brasil.

Se o leitor já participou do Festival Estudantil de Guaíba e tem lembranças dele que gostaria de compartilhar, pode participar do livro dos 20 anos do Festival de Cinema Estudantil de Guaíba, preenchendo o formulário do Google . Em caso de dúvidas, contatos pelo celular/WhatsApp (51) 99616-7059.

O festival surgiu em 2002, no Instituto Estadual de Educação Gomes Jardim. Na primeira edição, foram menos de10 curtas. Na última edição, 2020, foram 1965 inscritos de mais de 100 países.

Guaíba, cidade Berço da Revolução Farroupilha, vem se consolidando como a cidade berço de novos cineastas trazendo o cinema de volta a cidade e despertando novos talentos. Atualmente, o festival tem a realização do Instituto Estadual de Educação Gomes Jardim e apoio e parcerias da 12ª CRE, Seduc/RS, Iecine, Sesc/RS, prefeitura de Guaíba/Câmara de Vereadores de Guaíba, UFpel, Nimboo’s, entre outros.