Duo Anavitória concede entrevista exclusiva ao Canal Curta!

O duo Anavitória, formado pelas cantoras Ana Caetano e Vitória Falcão, estará em entrevista exclusiva no programa Revista Curta!, do canal Curta!, neste domingo (31), às 17h45min. A matéria foca nas novidades da carreira e no lançamento de Cor, o quarto álbum da dupla – o terceiro composto por músicas autorais e que conta com participações de Rita Lee, na canção Amarelo, azul e branco, e de Lenine, em Lisboa.

No bate-papo gravado, que rendeu 40 minutos, as jovens falam sobre a concepção do projeto: “Neste terceiro disco, a busca era por um som que soasse grande se a gente o imaginasse no palco”, conta Ana; “É muito também a sequência do que é um show na nossa cabeça”, explica Vitória.

No dia seguinte, uma versão estendida da matéria irá ao ar nas redes sociais do Curta!. Na quarta-feira (3), a entrevista completa estará disponível no podcast do canal, o Matéria Bruta, presente nas principais plataformas de streaming.