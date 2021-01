Antônio Augusto Bueno segue nos rastros da paisagem da estação em sua pintura

Às 10h deste sábado (30), o artista visual Antônio Augusto Bueno inaugura a segunda edição da série Lembro que em janeiro sempre era verão, no Atelier Jabutipê (Fernando Machado, 195). A exposição abre as atividades do ano de 2021 no espaço.

Instagram Devido à pandemia, as imagens e registros serão disponibilizados no@antonioaugustobueno e no Facebook . Até o final do verão, novas imagens, vídeos e bate-papos serão disponibilizados nas redes sociais, esperando que a terceira edição em 2022 possa voltar a ser presencial. Informações pelo telefone (51) 9 9196-4860.

Desde o ano passado, Antônio Augusto tem focado seu olhar no verão, apresentando em uma mostra de pinturas a sua impressão sobre a paisagem e a passagem do tempo de uma forma abstrata. Na primeira edição em 2020, além das pinturas, o artista elaborou um cartaz com o título da exposição que foi colado nos muros da cidade de Porto Alegre. Muitos destes cartazes permaneceram colados durante o ano.

Para 2021, Antônio Augusto pretende fazer um novo cartaz com uma nova cor para colar ao lado dos que ainda permanecem do ano anterior. Nesta edição, além das novas pinturas que estão sendo feitas, a exposição conta com a participação especial da artista venezuelana Valentina Lopez Aldao, radicada em Montevidéu, que apresenta cinco imagens de sua série Días de playa.