Anico Herskovits é tema do novo documentário da série 'Acervo Margs'

O Margs disponibilizou nesta semana no seu canal do YouTube o documentário Anico Herskovits, a arte do cotidiano, de Gilberto Perin e Emerson Souza. O filme dá sequência à série Acervo Margs, que já abordou a trajetória do pintor Britto Velho e do fotógrafo Luiz Carlos Felizardo. O objetivo do projeto, realizado pela Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, é apresentar e homenagear artistas que integram o Acervo Artístico do Museu.

Paralelamente, ao longo de fevereiro, conteúdos sobre a artista, sua obra e o curta-metragem serão postados nas redes sociais do Museu ( Instagram Facebook ), com o objetivo de ampliar e enriquecer a experiência proporcionada pelo curta.

O documentário traça um perfil da gravadora, ilustradora e desenhista Anico Herskovits que nasceu em 1948 em Montevidéu (Uruguai), duas semanas após seus pais – imigrantes judeus – chegarem da Europa, depois que os avós foram mortos nos campos de concentração na Hungria. Anico se mudou para o Brasil com seis anos e, em Porto Alegre, frequentou o Atelier Livre da Prefeitura e estudou no Instituto de Artes da Ufrgs.

No filme, a artista narra sua trajetória a partir de suas obras e de uma visita às Reservas Técnicas do Margs, onde tem gravuras que integram o Acervo Artístico do Museu. Além disso, fala sobre as técnicas de gravura e relata sua participação nos livros & e Cidade imaginária, em parceria com o escritor Jorge Rein. Anico conta, ainda, detalhes sobre seus temas preferidos, como o cotidiano em casa, com flores, cães, gatos; além da temática social em obras que retratam operários da construção civil, catadores de lixo, artistas e cenas do dia a dia.