O suspense está por perto com lançamento do escritor gaúcho Leandro Haach

Troque as nevascas de grandes cidades norte-americanas pelo frio cortante que sopra do Guaíba nos meses de inverno em Porto Alegre. Substitua as famosas avenidas nova-iorquinas pelas conhecidas Rua dos Andradas, Riachuelo e Caldas Júnior. Aqui, a Estação Mercado do Trensurb se transforma em uma Grand Central Station, conectando personagens e servindo como plano de fundo para uma história que envolve suspense, mistérios e uma clássica caçada a um serial killer que aterroriza a Capital.

Sombras de agosto (BesouroBox, 200 páginas) é o primeiro romance policial do escritor Leandro Haach. A trama fictícia acompanha a equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, localizada na Rua Riachuelo, que é colocada a prova depois que um assassino em série, passa a matar mulheres que estão prestes a deixar os filhos em creches no bairro Centro Histórico.

A história contém elementos clássicos do gênero policial como suspense, drama, além da tradicional reviravolta na sequência final do mistério. A novidade no romance é a ambientação em um agosto frio e chuvoso gaúcho, além dos cenários conhecidos pelos porto-alegrenses.

O personagem principal, Leonardo Werther, é o tradicional protagonista do gênero: um delegado na casa dos 50 anos que guarda um passado com perdas e envolvimentos amorosos não resolvidos. Todos os dias, ele embarca no trem em Novo Hamburgo e viaja até a Estação Mercado, no Centro de Porto Alegre, transformando o conhecido Trensurb em uma linha de conexão para a trama principal.

Em entrevista ao Jornal do Comércio, Leandro Haach conta que o objetivo era inserir o metrô como participante dos acontecimentos, trazendo a ideia de mudança e movimento entre passado e futuro. Ele explica que se inspirou no livro O tapete de Salomão, de Barbara Vine, para usar a linha de trem da Região Metropolitana como conexão entre os personagens: "Na trama, as estações e linhas de trem de Londres assumem um papel quase de protagonista da história. Mas o que me levou mesmo a fazer essa ambientação está associado a uma memória de infância, uma música que meu padrasto cantava e fazia alusão a um reencontro que ocorre em um trem noturno".

Foram quatro anos de trabalho para desenvolver o livro: pesquisas na área da psicanálise para entender melhor a mente de um assassino, assim como no âmbito policial para compreender melhor os processos da área. Ele conta que visitou uma delegacia e recebeu o apoio do irmão de um amigo, comissário de Polícia, que o ajudou nas pesquisas. "Quanto aos casos de serial killers, tentei assistir filmes, documentários e li bastante. De certa forma, o caminho para tentar entender a deformação da mente de um maníaco foi a leitura do livro Mentes perigosas: o psicopata mora ao lado, da Dra. Ana Beatriz Barbosa Silva. No mais, foi pesquisar e investigar tanto quanto possível. Mesmo que o pano de fundo seja outro, a ideia era imprimir o máximo de verossimilhança à história."

Ele também acredita que os livros do gênero podem ser uma ferramenta para estimular a leitura. "Acho que a narrativa policial continua sendo muito subestimada, quando na verdade ela lida com temas universais como amor e morte", comenta.

Como todo bom suspense policial, além do charmoso protagonista, a história de Leandro apresenta um assassino também belo, com um passado de maus tratos e abandono, que quer se vingar do destino a todo o custo. Questionado se o recurso fora usado para causar empatia ao leitor, ele é enfático ao dizer que não, mas que foi utilizado para exorcizar fantasmas pessoais: "Além disso, acho que a questão do abandono seja um tema pouco discutido. Tem uma frase que diz que existem crianças feridas escondidas em adultos difíceis. Por isso que não acredito em livre-arbítrio. Quanto mais entendemos sobre nós mesmos, menos vulneráveis estaremos diante do determinismo. Como diz Jung (Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica), até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino". O escritor dedica sua obra a todas as crianças que, de alguma maneira, já foram vítimas de maus tratos e abandono.