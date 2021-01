Canções de artistas selecionados para o BBB sobem nas plataformas digitais

Neste ano, a edição da casa mais vigiada do Brasil conta com um elenco de estrelas da música nacional. Presente no elenco do Big Brother Brasil 2021, o cantor Fiuk contou com um aumento bombástico de mais de 330% em números de streams na Deezer desde o anúncio de sua participação no programa, conforme divulgou a plataforma nesta terça-feira (26). Mas, atualmente, o vencedor como mais ouvido é o rapper Projota, que cresceu 48% no dia seguinte ao anúncio, e teve 40 vezes mais streams que Fiuk.

A dupla Israel e Rodolfo, que conta com a participação de Rodolfo no reality, aumentou 20% na última semana, e a curva continua subindo, sendo o segundo mais ouvido dentre os participantes. O terceiro lugar é da funkeira Pocah, que apesar de ter crescido apenas 13,5% após o anúncio do BBB, já contava com uma média de streams bem alta mesmo antes do anúncio de sua participação. A cantora e rapper Karol Conká também não ficou de fora, e desde a confirmação da entrada no BBB Brasil, subiu cerca de 25% na Deezer.

Fazendo a música acontecer digitalmente desde 2007, a plataforma Deezer é uma empresa de capital fechado, com sede em Paris e escritórios em São Paulo, Londres, Berlin, Miami, Dubai e outros locais. Disponível em 180 países em todo o mundo, o serviço de streaming conecta 16 milhões de fãs de música ativos mensalmente de todo o mundo com mais de 56 milhões de faixas.