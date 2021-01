Nego Di, participante do BBB 21, é acusado de machismo por jornalista catarinense

A jornalista de Joinville (SC) Annabel Nascimento publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que foi ofendida pelo comediante porto-alegrense Nego Di, de 26 anos, durante uma live no Instagram. Ele é um dos participantes confirmados do Big Brother Brasil 21 , que estreia na próxima segunda-feira (25).

A história começou quando Nascimento fez uma live com influenciador Fabrício dos Santos Simão. Ele havia a procurado para ter uma conversa sobre feminismo, após ser acusado de apologia ao crime.

Durante uma ação publicitária de um sex shop, no ano passado, Simão anunciou o o produto chamado Tesão de Vaca, dizendo que homens poderiam colocar o produto na bebida das mulheres que não estavam no clima para transar - na ocasião, a Polícia Civil de Joinville (SC) abriu uma investigação para apurar o caso.

Após uma live sem atritos, a jornalista se despediu de Simão e se desconectou. Porém, o influencer, sem avisá-la, continuou online e convidou o humorista Nego Di para uma nova conversa. Durante essa segunda transmissão, os dois fizeram comentários ofensivos às mulheres.

A jornalista exibiu alguns trechos dessa nova live. "Um monte de mina cheiradora de lance perfume, se fazendo de louca. Acostumada a chupar cacete no meio da rua, dar o rabo em carro [...] mas para jogar pedra nos outros na internet são tudo uns 'leão'", afirma Nego Di.

Procurada, a assessoria de imprensa do artista não respondeu até a publicação do texto. Ele já está confinado para participar do BBB 21.

Nego Di já esteve no Exército, foi taxista, garçom, cozinheiro e chegou a abrir sua própria barbearia, mas ficou famoso quando um áudio seu viralizou, narrando um assalto que sofreu de verdade. Foi a partir daí que ele criou o termo "whatsapper", pois começou a receber pedidos de áudios com vozes de seus personagens. Pai de um menino de cinco anos e fã de samba e pagode, ele conta que começou a usar o humor ainda pequeno, contra o bullying que sofria na escola.

A nova edição do BBB vai ao ar na próxima segunda com a promessa de ser "O Big dos Bigs", reproduzindo a fórmula de sucesso da última edição, onde famosos foram convidados para fazer parte do Camarote, e disputar o título com anônimos, que compunham o grupo intitulado Pipoca. A campeã do BBB 20 foi a médica Thelma Assis, de 36 anos, integrante do grupo dos anônimos.

Para essa nova edição, o BBB promete novidades tanto na casa quanto no jogo. Os participantes terão um painel de caricaturas para poderem montar suas estratégias ao longo do programa e o líder receberá o poder do "Não". O BBB 21 irá durar 100 dias e deve contar com 14 participantes.

