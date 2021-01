Um dos grandes nomes do cenário musical do País, Filipe Catto abre a terceira edição do projeto Mistura Fina, nesta quinta-feira (21), às 18h30min, com transmissão pela página de Facebook da iniciativa. O cantor e compositor gaúcho ganhou fama nacional ainda muito jovem, ao dividir o palco com grandes estrelas da música brasileira e assinar trilhas para telenovelas.

Para este show virtual, ele selecionou um repertório que abrange alguns dos seus grandes sucessos, como as autorais Adoração, Lua deserta e Saga; duas composições em parceria, Só por ti (com Zélia Duncan) e Torrente (com Fabio Pinczowski); e de outros compositores, como Canção de engate (Antônio Variações), É sempre o mesmo lugar (Rômulo Fróes, César Lacerda) e Eu não quero mais (Igor de Carvalho, Juliano Holanda).

Com financiamento do Pró-Cultura RS, o projeto tem curadoria de Arthur de Faria, produção da Primeira Fila Produções, apoio do Theatro São Pedro e Ovni Acessibilidade Universal, que faz a audiodescrição. Mistura Fina - Música para Fugir do Trânsito apresentou grandes expressões da música nos últimos anos, com convidados especiais em temperados shows com arte e alta performance artística no Foyer do Theatro São Pedro. Desde abril de 2020, a iniciativa se reinventa e segue em formato virtual pelas redes sociais do projeto e canal do YouTube do Theatro São Pedro.