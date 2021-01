Yas Speransa encerra programação do Festival Isolamento Acústico Sul

Depois de cinco semanas, o Festival Isolamento Acústico Sul encerra a programação nesta quarta-feira (20) e quinta-feira (21), às 19h, com Yas Speransa, pelo Instagram @isolamentofestival. O canal Bah vai exibir as atrações passadas nos domingos, às 17h. E, a partir de fevereiro, o evento terá versão de podcast com as entrevistas dos músicos participantes.

Na quarta (20), tem bate-papo ao vivo da artista com Edu Santos, e na quinta (21), será exibido o Doc Show da cantora, também pelo canal do YouTube Loop Reclame . Segundo Yas, foi a famosa dor de amor que fez com que começasse a escrever suas músicas. A compositora aprendeu violão sozinha, aos 11 anos, e nunca praticou aulas de música.

Após o rompimento doloroso de um relacionamento, as composições passaram do papel para os vídeos no Instagram e da plataforma para um grupo lotado de WhatsApp com os fãs. “A rotina de composição é bem simples. Todas as músicas que eu já fiz e que faço são sobre relacionamentos. São sobre a minha vida. Não consigo escrever sobre terceiros ou histórias que eu imagino, que não são reais. Basicamente, são coisas que eu queria ter dito para alguém, emoções que eu sinto de uma forma muito latente e que preciso tirar de mim. Quando sinto algo, meio que vou cantarolando, tiro de mim e é como se eu colocasse um ponto final naquilo”, revela Yas.

Para a jovem cantora, o que mais lhe inspira é a própria vida e os sentimentos. A necessidade de expressar e compor, acalma e alivia. “Quanto mais eu canto, mais eu vou digerindo as palavras e os sentimentos”, conta a cantora.

Yas saiu do quarto direto para o palco do Opinião, onde fez seu primeiro show na reconhecida casa de shows em Porto Alegre, onde participou do festival Loop College, em 2019. Dali, foi um pulo para ser convidada a participar do show de abertura de Clarice Falcão. Entre as músicas e singles que circulam nas plataformas estão Morena, eu quase e Nossa conversa.

Em agosto de 2020, Yas e Loop Discos finalizaram o álbum Apesar do caos de mim. De acordo com a cantora, “o álbum é uma explosão de sentimentos” e ainda está em fase de divulgação. Neste início de ano, eles roteirizam as músicas Na tua casa e A gente resolve depois, que vão ter videoclipe.