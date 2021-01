Comediante gaúcho Nego Di é um dos famosos selecionados pelo BBB

O Big Brother Brasil divulgou nesta terça-feira (19) os nomes dos participantes da edição BBB 21 , que tem estreia prevista para 25 de janeiro. O reality tem direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert.

Um dos nomes do grupo Camarote, que traz personalidades famosas, já conhecidas do público, é o comediante porto-alegrense Nego Di, de 26 anos. Ele foi criado sozinho pela mãe e teve uma infância difícil. Começou a trabalhar cedo e sempre quis crescer rápido para ajudar com as contas de casa.

Dilson Netto serviu o Exército, já foi taxista, garçom, cozinheiro e abriu a própria barbearia. Acredita que o jeito para o humor vem desde a infância, quando fazia graça para se defender de bullying na escola. Viralizou na internet ao contar, por meio de um áudio, a história real de um assalto que sofreu. A partir disso, criou o termo “whatsapper”, pois começou a ser solicitado para produzir áudios com vozes de seu personagem. Dilsinho ainda criou o famoso “decreto” de sexta-feira: “Hoje é dia de maldade!”. O bordão, já amplamente transformado em meme, impulsionou o nome do humorista em todo o País.

Artista diversificado, ele já lotou teatros e casas de shows por todo o Rio Grande do Sul com apresentações de stand up com um humor que faz rir das situações do cotidiano.. Além da participação no programa de rádio, que lhe rendeu fama, é youtuber, digital influenciar e soma milhares de seguidores em suas redes sociais. O espetáculo Over12 descreve a vida do negro e do pobre no País, com Nego Di falando sobre representatividade, superação, preconceito racional e bullying.

No entanto, depois que seu nome foi confirmado pela Globo, já surgiram críticas nas redes sociais sobre o conteúdo dos seus comentários. Segundo os internautas, que resgataram vídeos e áudios antigos, as suas piadas têm tom machista, gordofóbico e homofóbico.

Pai de Tyler, de 5 anos, Nego Di conta que sempre gostou de samba e pagode. Considera-se uma pessoa direta e deixa claro que não gosta de perder, mas garante que não vai passar por cima de seus princípios no BBB: “O que mais pesa é ser honesto com os meus sentimentos e valores lá dentro”. No confinamento, acredita que pode se irritar com participantes egoístas, já que preza muito pelo espírito de equipe.

O comediante já se inscreveu anteriormente para entrar no reality, mas avalia que, na época, não estava preparado. Agora com a participação confirmada no time, está empolgado com a oportunidade e os frutos que virão a partir dela. “Não consigo dormir direito há algumas semanas, sonhando com o BBB. É um grande marco na minha vida. Vou começar a viver os melhores anos a partir dali”, avalia.