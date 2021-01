Neemi Editora realiza oficinas online voltadas para a inovação pedagógica

A Neemi Editora realiza durante o mês de janeiro a Maratona Brincante Online, uma experiência inédita para promover o desenvolvimento integral em tempos de pandemia. Pensando na necessidade de inovar a prática pedagógica, com brincadeiras criativas, a designer Gabriela Rangel, curadora do projeto, organizou uma série de seis cursos originais, planejados por convidados.

A maratona, que começa nesta terça-feira (19), vai até o dia 28 de janeiro, às terças, quartas e quintas-feiras, das 19h às 21h. A transmissão é pela plataforma Zoom. Os ingressos custam R$ 35,00 para cada curso ou R$ 180,00 para todos os cursos no site Matemática da minha vida . As atividades têm como público-alvo educadores, artistas, profissionais da saúde, pais e mães. Os cursos serão ministrados por Ana Cristina Rangel, Charles Raszl, Bibiana Rangel, Lucas Moraes, Elinka Matusiak e Angelo Mundy.

O primeiro curso é o Brincadeiras de mãos, com a especialista em Alfabetização Bibiana Rangel, que propõe práticas pedagógicas lúdicas que valorizam o protagonismo infantil, a empatia e o sentimento de pertencimento ao grupo. Com repertório didático autêntico, aborda diferentes áreas do conhecimento. Na quarta-feira (20), é a vez de Fazer musical: Voz e corpo, com o cantor, ator e educador Lucas Moraes. A atividade consiste em práticas e jogos corporais com o intuito de apropriar-se do fazer musical. A partir de um repertório de jogos e brincadeiras, o ministrante propõe a criação de um ambiente que favoreça o desenvolvimento integral dos alunos.

Encantelas: Portais sonoro-brincantes, com a performer Elinka Matusiak, ocorre na quinta-feira (21). O curso é um estímulo para novas perspectivas didáticas que priorizem a brincadeira e o afeto, entre descobertas e reinvenções pelo universo da música e de outras expressões artísticas. Elinka é intérprete-cantora, compositora, regente coral, educadora musical, performer e facilitadora da música corporal e empreendedora cultural, além de idealizadora do BatuKatu - Núcleo de Estudos e Vivências em Música Corporal.

Na última semana de janeiro, no dia 26, terça-feira, é ofertado o curso Escutar a infância: ouvir pela primeira vez, com o músico e educador Angelo Mundy. A atividade é baseada em experiências e reflexões ligadas a uma prática educacional centrada na criança, na linguagem do brincar, na subjetividade e na poesia. Já no dia 27, quarta-feira, Ana Cristina Rangel ministra o curso Brincando com o Tangram. A atividade demonstra como é possível aprender Matemática de forma divertida. Ensina a construção de Tangram a partir de transformações que acompanham a narrativa de uma história e mostra descobertas a partir de diferentes experiências com as figuras e formas, relacionando o Tangram.

Um dos nomes mais respeitados em sua área de atuação, Charles Raszl (Barbatuques), comanda o curso Fragmento, Mosaico, Mandala, que encerra a Maratona Brincante, no dia 28 de janeiro, quinta-feira. Por meio da percussão corporal, do canto e da dança, esse encontro pretende demonstrar a potência e o percurso de uma célula rítmica (Fragmento) em diálogo com outra célula rítmica e/ou melodia (Mosaico) até se chegar a um círculo que dança (Mandala).