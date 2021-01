Participantes do BBB 21 serão anunciados a partir do 'Vale a pena ver de novo'

Com personalidades vindas de diferentes regiões do Brasil, a lista dos participantes do Big Brother Brasil começa a ser conhecida nesta terça-feira (19). Os integrantes dos núcleos Pipoca e do Camarote que habitarão, durante 100 dias, a casa do BBB 21 serão revelados ao longo da programação da TV Globo, a partir do Vale a pena ver de novo.

O público vai conhecer pessoas anônimas, que se inscreveram no reality, e também nomes conhecidos que se destacam nas mais diversas áreas, convidadas do programa para integrar o time Camarote da vigésima primeira edição do BBB.

O BBB 21 tem direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O reality tem estreia prevista para 25 de janeiro.

O Big Brother promete, mais uma vez, agitar a programação do Multishow, na TV e no digital. Durante toda a 21ª edição do BBB, o canal exibirá diariamente 45 minutos ao vivo direto da casa, logo após o programa na TV Globo. O Multishow também vai contar com flashes da atração em tempo real, todos os dias.





No dia da estreia do reality, Bruno De Luca e Vivian Amorim comandarão uma live no site do Multishow, Instagram, Facebook, Twitter do canal e no YouTube Humor Multishow . Na televisão, a dupla também seguirá no comando do BBB - A Eliminação, que estreia dia 27, logo após a exibição dos 45 minutos ao vivo da casa. A partir do dia 3 de fevereiro, a atração irá ao ar sempre às 22h30min, com exibição toda quarta-feira e a presença do eliminado da semana para uma avaliação de sua participação no jogo.





Pra aquecer para a estreia do programa, Vivian Amorim comanda a live De Ex para Ex, em que se encontrará virtualmente com ex-participantes do reality. A atração irá ao ar até esta sexta-feira (22), sempre às 20h, no Instagram do canal. Entre os convidados da semana, estão Gizelly Bicalho e Mari Gonzalez, participantes da última edição. E a programação digital seguirá a todo vapor durante a temporada. Às quintas-feiras, a partir das 20h, o canal Humor Multishow contará com o #TBT BBB, em que Bruno e Vivian convidam o eliminado da semana para reviver e reagir aos principais momentos vividos na casa. No Instagram/YouTube, o público poderá conferir o Desafio do Eliminado, que terá o brother eliminado da semana.