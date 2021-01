Livro com cartas de Erico Verissimo tem download gratuito na internet

Organizado pela professora e pesquisadora Maria da Glória Bordini (Ufrgs), o livro Erico Verissimo: Cartas da União Pan-Americana 1953/1958 está disponível gratuitamente na internet, pelo site da Editora Makunaíma . No período em que Erico Verissimo trabalhou como diretor do Departamento de Assuntos Culturais do órgão, em Washington, trocou textos com dois velhos amigos, o tradutor Herbert Caro e o escritor Clodomir Vianna Moog.

A obra tem transcrição dos originais e notas das mestrandas Juliana Pauletto e Gabriela Guindani. As cartas inéditas contam episódios de um conturbado momento político, durante a Guerra Fria. No Brasil, vivia-se uma década de grandes tensões, marcada pelo suicídio de Getúlio.

O livro reúne 40 missivas, em ordem cronológica para manter a continuidade da correspondência, que traz informações preciosas sobre figuras nacionais e mundiais da arte. As cartas citam músicas, teatro e literatura, bem como filmes, pois o cinema hollywoodiano estava em sua considerada melhor fase. Além das relações de amizade com os destinatários, os textos revelam as dificuldades do romancista e o posicionamento político diante da hegemonia norte-americana. Erico estabelece diferenças entre os latinos-americanos e os norte-americanos, não teme a repercussão de seu ponto de vista, mostra um pulso democrático, combativo. Os rumos familiares, informações de bastidores, relatos de conferências realizadas nos Estados Unidos e Américas Central e do Sul, a sólida amizade com Clarice Lispector são encontrados nas mensagens da compilação.

O lado “escritor de cartas” de Erico Verissimo ainda é pouco conhecido do grande público. Como outros escritores de sua geração, o autor da trilogia O Tempo e o Vento utiliza-se da correspondência como forma de socialização, um meio de se comunicar e transmitir suas percepções literárias, trocar informações, nutrir suas relações de amizade, denunciar o que testemunhava nas Américas. Sua análise constitui uma outra História das relações internacionais da época.