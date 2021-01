Casa da Música de Porto Alegre recebe matrículas para aulas gratuitas

Estudantes de escolas públicas de Porto Alegre e Região Metropolitana, com idade entre 6 e 16 anos, podem se inscrever para aulas gratuitas de instrumentos, grupo vocal e xadrez. O projeto Orquestra Jovem e Escola Casa da Música está com matrículas abertas.

Os instrumentos são: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, cavaquinho, flauta doce, flauta transversal, percussão, piano e violão. Os estudantes terão acesso aos instrumentos, que serão emprestados pela Casa da Música, para os estudos em casa.