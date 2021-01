TV Globo exibe a última temporada da minissérie 'Carcereiros'

"Qual o trabalho em que só chegar em casa já é uma vitória?” A reflexão é do agente penitenciário Adriano (Rodrigo Lombardi) na minissérie baseada no filme Carcereiros - A noite sem fim, que a TV Globo exibe a partir de segunda-feira (18). A intensa passagem de Abdel (Kaysar Dadour), um perigoso terrorista internacional, pelo presídio onde Adriano trabalha, encerra a trajetória da história, que é livremente inspirada no livro Carcereiros, de Drauzio Varella, e já teve duas temporadas, exibidas entre 2018 e 2019.

Os quatro capítulos têm cenas inéditas, gravadas especialmente para a exibição na TV, com depoimentos de Adriano. Neles, o carcereiro relembra momentos das temporadas anteriores, que se conectam à chegada de Abdel a uma carceragem em permanente estado de tensão entre duas facções criminosas. “No retorno de Carcereiros para a TV, o encerramento do ciclo audiovisual da marca, trouxemos um pouco da série de volta. Quando Adriano passa por situações semelhantes às que já viveu, temos flashbacks das outras temporadas, em uma reedição clipada, como se fosse um trailer. Também temos depoimentos inéditos do personagem, falando diretamente para o público e não mais para a psicóloga como no filme”, explica o diretor José Eduardo Belmonte.

Além da missão de controlar todos os passos do terrorista, garantindo que ele fique vivo até o dia seguinte, Adriano ainda precisa lidar com uma invasão e evitar mortes, sempre colocando sua própria vida em risco. Ficção que mostra a dimensão do desgaste físico, psicológico e mental que enfrentam profissionais de uma categoria quase invisível, que mesmo sem ter cometido qualquer crime, passa grande parte do dia entre grades. “Carcereiros conta a realidade do presídio de um jeito que as pessoas nunca viram. Nessa história, relatamos uma noite na qual uma invasão acontece e, do nada, desperta a ira de um, o pensamento de outro, e isso vai virando uma bola de neve. E acaba sendo apenas mais um dia na vida do personagem. Acho que vai envolver e surpreender as pessoas”, conta Lombardi.

Intérprete do terrorista Abdel, Kaysar Dadour lembra com carinho de seu primeiro papel como ator: “Tenho muito orgulho desse trabalho, o meu primeiro como ator. A equipe é muito especial e fui acolhido por todos. Os atores e o diretor me deram dicas importantes e me ajudaram a ficar mais seguro na hora de gravar”.

A minissérie vai ao ar na TV Globo entre segunda (18) e sexta-feira (22) - exceto quarta-feira (20) -, logo após a novela A Força do Querer. Escrita por Fernando Bonassi, Marçal Aquino, Dennison Ramalho e Marcelo Starobinas, é uma coprodução da Globo com a Gullane e a Spray Filmes.