Drauzio Varella tira dúvidas sobre vacinas no Fantástico da Globo

Quem já teve Covid-19 precisa se vacinar? Por quanto tempo uma pessoa que já foi infectada segue imune? Mesmo imune, ela transmite o vírus? Com que frequência será preciso reaplicar a vacina?

No Fantástico deste domingo (17) à noite, o doutor Drauzio Varella conta com a ajuda de quatro cientistas para tirar dúvidas sobre a imunização contra a Covid-19. O programa também acompanha a situação de Manaus, onde o número de casos da doença explodiu essa semana.

Com internações batendo recordes na cidade, as unidades de saúde ficaram sem oxigênio e se viram obrigadas a transferir pacientes para outros estados. O governo decretou toque de recolher, proibindo a circulação em horários pré-determinados para tentar frear o avanço do vírus.

Ainda na atração da Globo, o terceiro episódio da série Bichos espiões, formato criado pela BBC, desembarca na Austrália para conferir a temporada de reprodução dos coalas.

O programa Fantástico vai ao ar na noite de domingo (17), logo após o Domingão do Faustão.