'Masbah!' passeia de barco pelo Guaíba e visita clínica de animais exóticos

O programa Masbah! deste sábado (16), no SBT/RS, mostra a capital gaúcha de um ângulo diferente, através das águas do Lago Guaíba. A apresentadora Brunna Colossi traz diversão e ainda desvenda as regiões pouco exploradas em passeios de barco, além de visitar de longe pontos turísticos e paisagens incríveis de Porto Alegre.

A atração televisiva também conhece um local que abriga inúmeros animais, um tanto quanto diferentes. Brunna mostra a primeira clínica veterinária a atender animais domésticos, exóticos e silvestres de Porto Alegre.

Para começar o ano com muita maquiagem e beleza irreverente, o Masbah! ainda traz uma make super diferente e que está em alta. A inspiração por trás dessa obra de arte é doce e colorida: um sorvete! Já no Anonymus Gourmet, é a vez das receitas Polenta do Rei e Quindão de Chocolate.

O programa de variedades da emissora gaúcha é exibido aos sábados, a partir das 12h, seguido pelo Anonymus Gourmet.