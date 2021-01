Ufrgs e Itaú Cultural abrem inscrições para mestrado gratuito em Economias Criativas

O Itaú Cultural e a Ufrgs (via sua pós-graduação em Economia) firmaram parceria para a realização de um mestrado profissional gratuito em Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas. As inscrições para as 30 vagas disponíveis (com reserva de nove para ações afirmativas) começam nesta sexta-feira (15), se estendendo somente até 25 de janeiro pelo

As etapas de seleção incluem entrevista online e análise de projetos. Os contemplados serão anunciados em 23 de fevereiro de 2021 pelas páginas do Itaú Cultural e também na do. A avaliação será feita por uma comissão de seleção composta de dois professores do programa e um representante do Observatório Itaú Cultural.